Россиянам могут разрешить въезд в Китай на личных автомобилях

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин сделал важное заявление, касающееся туристической мобильности между двумя странами.
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