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Юрист Кофанов объяснил, кто имеет право на неполный рабочий день

Юрист Кофанов объяснил, кто имеет право на неполный рабочий день

Требовать перехода на неполный рабочий день вправе не любой сотрудник, а лишь три отдельные категории работников — остальным придется договариваться с работодателем на общих основаниях, и тот вправе отказать.

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