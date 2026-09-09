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Британский профессор: «В украинской войне уже определён главный проигравший»

Британский профессор: «В украинской войне уже определён главный проигравший»

Чем больше Украина запускает дронов и ракет по России, тем сильнее становятся последствия для Киева. Об этом в эфире подкаста Decline And Fall заявил известный британский политолог, профессор Кентского университетета Ричард Саква , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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