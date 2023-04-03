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«Интерфакс» сообщил о задержании девушки, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского жительницы Петербурга

«Интерфакс» сообщил о задержании девушки, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского жительницы Петербурга

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержана подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского девушка.

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