По словам Марка Черни из Sony, функция масштабирования по типу FSR4 появится в Play...

По словам Марка Черни из Sony, функция масштабирования по типу FSR4 появится в PlayStation 5 ProПосле подтверждения того, что AMD FSR 4 была разработана совместно с Sony в рамках более широкого сотрудничества в области машинного обучения Project Amethyst, системный архитектор PlayStation 5 Pro Марк Черни сегодня в интервью Digital Foundry… источник#PlayStation_5 #Sony.