Голуби – это же летающие крысы

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Sergey Ivanov

Немного повеселю публику. У нас на аэродроме была проблема: Голуби садились на фюзеляж и киль самолетов- и гадили. Отправлять в рейс обосранный самолет нельзя! Естественно, на технический персонал свалилась задача перед полетом отмывать все это. Но тут нашелся изобретатель! Он пришел к начальству с идеей: На киль привинтить острые шипы, чтобы голуби не могли садиться. О всяких там проблемах аэродинамики и надежности этот изобретатель имел самое смутное представление... Начальство посоветовало ему подлечиться... А один мой приятель поделился со мной, как он отомстил соседу- автолюбителю. Нет, он не стал прокалывать ему шины или воровать бензин. Вместо этого он купил буханку хлеба, покрошил ее и куски накидал на крышу машины. Прилетели голуби, начали пиршество. Крышу исцарапали и загадили пометом. К весне крыша прогнила насквозь! Сейчас эту проблему- то есть, проблему птиц в районе аэродрома- решили другим способом: Вместо того, чтобы в самолетах сверлить дырки и вкручивать туда острые шипы, просто навели порядок на территории: убрали свалки, на которых кормятся голуби и вороны. А еще- завели хищных птиц, которые на эту летающую мерзость охотятся. Вы наверняка заметили, что количество ворон в городах за последние 20..30 лет резко сократилось. Почему- ответ очевиден: Потому, что вычистили городские улицы, ликвидировали открытые помойки. Если еще и сердобольные жители перестанут их подкармливать и умиляться- то и поголовье голубей сильно уменьшится.