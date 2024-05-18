Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складам с ракетным топливом ВСУ

Российские военные нанесли удар по складам Павлоградского химзавода в Днепропетровской области, где, в частности, хранилось ракетное топливо ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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