Победил босса — посмотри рекламу. Свежий патент Microsoft описывает довольно необычные места интеграции рекламы в играх

Пока это лишь патент Компания Microsoft рассматривает возможность интеграции рекламы прямо в игры. Очередной её патент описывает новый подход, когда реклама будет показываться в естественные перерывы в игровом процессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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