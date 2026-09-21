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Победил босса — посмотри рекламу. Свежий патент Microsoft описывает довольно необычные места интеграции рекламы в играх

Победил босса — посмотри рекламу. Свежий патент Microsoft описывает довольно необычные места интеграции рекламы в играх

Пока это лишь патент Компания Microsoft рассматривает возможность интеграции рекламы прямо в игры. Очередной её патент описывает новый подход, когда реклама будет показываться в естественные перерывы в игровом процессе.

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