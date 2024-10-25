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51-летняя Кейт Бекинсейл в образе Барби, Сельма Блэр и звёзды "Оленёнка" посетили гала-вечер Variety

51-летняя Кейт Бекинсейл в образе Барби, Сельма Блэр и звёзды "Оленёнка" посетили гала-вечер Variety

В четверг в Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Variety's 2024 Power Of Women. Мероприятие посетили: Кейт Бекинсейл, Сельма Блэр, звёзды "Оленёнка" Джессика Ганнинг и Нава Мау, Эми Адамс, Джастин Люпе из "Наследников", Зои Салдана и другие.

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