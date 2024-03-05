Аллу Пугачеву без парика на яхт-вечеринке сравнили с «городской сумасшедшей»

Российская певица Алла Пугачева устроила яхтинг-вечеринку в Израиле, чтобы отметить приход весны. Известная своими необычными образами, она удивила своих поклонников, появившись в кадре без парика, в натуральном облике.
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