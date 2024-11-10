Главный онколог Минздрава РФ сообщил о росте ранней выявляемости онкологии

Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях в России увеличилась на 8%. Об этом 10 ноября заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии