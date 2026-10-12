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Аргументы и Факты

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Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию

Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений между Вашингтоном и Киевом отложили визит, который планировали совершить в Россию, сообщил портал Axios.

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