What About Bill? - полиция, джаз и немного Рождества

Творчество это коллектива так же необычно, как и история его создания +100 к новогоднему настроению Ничто так не создает новогоднюю атмосферу, как классические рождественские песни хорошо известные нам по старым фильмам, радио и телепередачам.
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