Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Ставропольского края

В СМИ распространена информация о том, что в городе Минеральные Воды местными властями не предоставляется жилье и не выплачивается денежная компенсация гражданам, лишившимся жилых помещений в результате пожара.
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