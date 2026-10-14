Установка предназначена для производства кремниевых Micro LED Китайская Jiangsu Haisi Semiconductor завершила заводскую настройку и приёмку заказчиком полностью автоматической литографической установки Mask Aligner для 8-дюймовых пластин.
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