День самбо. Сегодня день рождения спортивной дисциплины самбо, и мало кто знает, что это не экзотическое название единоборств, а просто сокращение.
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День самбо. Сегодня день рождения спортивной дисциплины самбо, и мало кто знает, что это не экзотическое название единоборств, а просто сокращение.
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