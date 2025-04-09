В Калининградской области снизилось число многодетных семей

Количество многодетных семей в банке данных правительства Калининградской области составило 15,7 тысяч, заявил замминистра социальной политики Алексей Фещак, 9 апреля сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
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