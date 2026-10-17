В Черноруси у любой вещи есть две цены. Первая — та, которую ты платишь в первые два часа после того, как тебя выбросило на холодную прибрежную гальку в мокрых кедах и рваной футболке: тогда за коробок отсыревших спичек, тупой кухонный нож или горсть сухого молока ты готов зубами перегрызть глотку любому встречному.