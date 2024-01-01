Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Главные новости 2023 года

Главные новости 2023 года

Новый, 2024 год мы по устоявшейся традиции начинаем с рассказа о наиболее важных и запомнившихся событиях минувшего года в сфере высоких технологий, космоса и других, близких нам и нашему читателю областях.

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