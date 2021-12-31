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Какая будет пенсия, если не работал вообще, или работал неофициально

Какая будет пенсия, если не работал вообще, или работал неофициально

Порядок оформления пенсий уже не раз претерпевал различные изменения. Если сейчас выход на пенсию обусловлен тремя составляющими: возраст, минимальный страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, - то как же быть тем гражданам, которые стали уже пожилыми людьми, а стажа работы у них нет? Право выхода на пенсию В текущем году право на обычную (страховую) пенсию по старости имеют граждане страны, достигшие пенсионного возраста, при минимальном страховом стаже 12 лет и 21 пенсионных баллов.

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