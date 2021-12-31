Какая будет пенсия, если не работал вообще, или работал неофициально

Порядок оформления пенсий уже не раз претерпевал различные изменения. Если сейчас выход на пенсию обусловлен тремя составляющими: возраст, минимальный страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, - то как же быть тем гражданам, которые стали уже пожилыми людьми, а стажа работы у них нет? Право выхода на пенсию В текущем году право на обычную (страховую) пенсию по старости имеют граждане страны, достигшие пенсионного возраста, при минимальном страховом стаже 12 лет и 21 пенсионных баллов.