Сенатор Пушков: важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

Как указал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, приоритетность Украины в политике Запада значительно сократится на фоне эскалации ситуации в Израиле: теперь Вашингтон будет работать на «два фронта».
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