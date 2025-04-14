Выруси мстят сами себе. Охота на русских обернулась "мясными" штурмами и громадными потерями

Царьград Коллаж Царьграда Есть такое новое слово - вырусь, которое обозначает предавшего Родину и свой народ перебежчика.
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