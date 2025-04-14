Медвежий угол
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Медвежий угол

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Выруси мстят сами себе. Охота на русских обернулась "мясными" штурмами и громадными потерями

Выруси мстят сами себе. Охота на русских обернулась "мясными" штурмами и громадными потерями

Царьград Коллаж Царьграда Есть такое новое слово - вырусь, которое обозначает предавшего Родину и свой народ перебежчика.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
сырский ПРЕДАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ...И ДОСТОИН ТОЛЬКО РАССТРЕЛА этот ублюдок.
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6 час.
тн
татьяна неструева
так очень хорошо   .что они так  воюют .  устраивают   мясные  наступы .  в чем  обвиняете  их ?  уничтожают укров  .
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5 час.
М
ММ
Гагарчук 😅  -Ашот, сегодня день космонавтики и у меня сын родился. Назову его в честь Гагарина. -Как ? Юрик? -Зачем? Гагарик!
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36 мин.
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