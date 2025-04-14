ВС Вадим Скоробогатов сырский ПРЕДАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ...И ДОСТОИН ТОЛЬКО РАССТРЕЛА этот ублюдок.

тн татьяна неструева так очень хорошо .что они так воюют . устраивают мясные наступы . в чем обвиняете их ? уничтожают укров .