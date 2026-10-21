Грузопоток по Северному морскому пути в 2030 году планируется нарастить до 70 млн т и выше. Об этом заявил кандидат в заместители председателя правительства России Андрей Никитин.
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