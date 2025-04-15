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Славянская доктрина

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  • Boris Borisov
    Это понятно... Но черноморский флагман не спрашивали против каких именно он кораблей ; просто уничтожили ракетами .//...Русские достраива...
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Гей-бомба. Раскрыт секрет «сближения стран НАТО»

Гей-бомба. Раскрыт секрет «сближения стран НАТО»

Гей-бомба. Раскрыт секрет «сближения стран НАТО» Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Юрий Ильинов
В Киеве пригрозили разрывом отношений с США после слов Трампа Заявление Дональда Трампа о том, что РФ «по ошибке» нанесла ракетный удар по объекту в Сумах, являются поводом для разрыва дипломатических отношений. Об этом заявила одиозный нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. По ее словам, Трамп де-факто обвинил Украину в том, что именно она начала боевые действия. Трамп обвинил Украину в том, что мы начали войну, а не Россия напала на нас. США - союзник России сейчас, к сожалению. Теоретически ситуация является поводом для расторжения дипломатических отношений с США – указала Безуглая. Напомним, ранее, отвечая на вопрос американского журналиста «в чем именно заключается ошибка российского удара по Сумам?», Трамп заявил, что ошибкой были действия главы киевского режима, которые привели к началу российской СВО. Ошибка – допустить эту войну. Не знаю, компетентен ли Зеленский, мы имели тут жесткую сессию с этим парнем, он продолжал просить все больше и больше. Война никогда не должна была случиться. Если посмотреть на Путина – не скажу, что все ангелы, но за мои 4 года даже вопроса такого не возникало, никто бы никогда это не начал – подчеркнул президент США. Трамп напомнил, что Зеленский всегда ищет возможности купить ракеты. Стоит отметить, что даже в Москве не считают российский ракетный удар по объекту в Сумах ошибкой. В Минобороны РФ отметили, что ВС РФ били, что называется, наверняка, заблаговременно получив информацию о собрании боевиков ВСУ и иностранных военных в здании конгресс-центра Сумского университета.
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