БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Еслибы Гарант захотел-прикрыл бы это в 10 минут. Но ОН  не хочет. (только не говорите, что ОН не знает !)Несмотря на проте...
  • Sergey
    вот вам и (решает народ).....  народ нужен для обслуживания хотелок (элиты).Несмотря на проте...
  • Слава Белый
    А вы к Путину обратитесь. Он закроет их сразу.Несмотря на проте...

Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Павел Данилин: Генерал позволял говорить себе лишнее Михаил Зубов На фото: депутат, генерал Андрей Гурулёв (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Виктор Соболев Павел Данилин Комиссия Госдумы по регламенту заявила об исключении депутата, генерала Андрея Гурулёва из состава Комитета ГД по обороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх