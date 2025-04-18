Ну что, граждане, кто сегодня хочет поработать?? 💪 Сегодня санитарная ПЯТНИЦА, а значит трудовые и не очень коллективы вышли на улицы города, чтобы ударно потрудиться.
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Ну что, граждане, кто сегодня хочет поработать?? 💪 Сегодня санитарная ПЯТНИЦА, а значит трудовые и не очень коллективы вышли на улицы города, чтобы ударно потрудиться.