Регистрация пабликов в реестре РКН: что на практике идет не так

Подача заявления на Госуслугах Один из самых нервных этапов — подача заявления. Высокий процент отказа во многом обусловлен тем, что владельцы аккаунтов и страниц не понимают, как правильно заполнять данные — ссылки и названия страниц.
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