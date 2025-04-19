В России рухнули продажи электромобилей: что происходит на рынке?

Российский рынок электромобилей переживает глубокий кризис. Согласно данным агентства «Автостат», продажи новых электрокаров в первом квартале 2025 года рухнули до рекордно низкого уровня – всего 1854 машины.
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