«Будет еще страшнее»: ВСУ предрекли агонию у Днепра

Военный аналитик оценил действия ВС РФ на запорожском направлении. Эксперты заговорили о скорой агонии ВСУ у Днепра Несмотря на провал контрнаступления, ВСУ продолжают попытки атаковать на Херсонском направлении.
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