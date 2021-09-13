Второе рождение «Белого лебедя»

На Казанском авиационном заводе возобновили производство стратегических бомбардировщиков Ту-160. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод (КАЗ), возобновивший производство стратегических бомбардировщиков Ту-160.
На Казанском авиационном заводе возобновили производство стратегических бомбардировщиков Ту-160. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод (КАЗ), возобновивший производство стратегических бомбардировщиков Ту-160.
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