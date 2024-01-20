Часть Севастополя останется без света в субботу

20 января специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Александра Маринеско, 18, 27; улица Тараса Шевченко, 46, 48, 50, 52, 52б, 54, 54а, 56, 78а; улица Орхидейная, 44б, 72-74, 72б, 72в; переулок 2-й Орхидейный, 12; переулок 3-й Орхидейный, 18; СНТ «Орхидея», 6-9, 38, 44, 68, 72б, 74, 771.
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