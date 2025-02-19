ВР Вова Рябов Зачем.войска надо вводить в штаты.оградить мир от безумцев

Gennady Sokolovsky пиндосня пытается и БУДЕТ пытаться сделать всё, чтобы стравить Россию со всем "миром", при этом "рафик ниучьом ниуинауат".