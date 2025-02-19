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В США предложили отправить на Украину китайские и бразильские войска: согласится ли на это Россия

В США предложили отправить на Украину китайские и бразильские войска: согласится ли на это Россия

БлокнотРУ На фоне разразившегося противостояния между США и Европой американские чиновники предложили в случае прекращения огня на Украине отправить в страну миротворцев из неевропейских стран, сообщает Economist.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Зачем.войска надо вводить в штаты.оградить мир от безумцев
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9 час.
Gennady Sokolovsky
пиндосня пытается и БУДЕТ пытаться сделать всё, чтобы стравить Россию со всем &quot;миром&quot;, при этом &quot;рафик ниучьом ниуинауат&quot;.
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7 час.
Evgenija Palette
Надо отправить китайских и бразильских миротворцев в США... , чтобы уважаемый слон, наконец, успокоился...
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4 час.
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