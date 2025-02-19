В США предложили отправить на Украину китайские и бразильские войска: согласится ли на это Россия

БлокнотРУ На фоне разразившегося противостояния между США и Европой американские чиновники предложили в случае прекращения огня на Украине отправить в страну миротворцев из неевропейских стран, сообщает Economist.
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