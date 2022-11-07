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Рейтинг ATP. Руне дебютировал в топ-10, Циципас вернулся в топ-3, Медведев опустился на две позиции, Джокович – на одну

По итогам недели чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP. Полуфиналист Стефанос Циципас вернулся в топ-3, а прошлогодний финалист Даниил Медведев оттуда выпал.

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