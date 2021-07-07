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Диспетчеры на Камчатке не получали от Ан-26 аварийных сигналов

Поиски разбившегося воздушного судна организовали после того, как оно пропало с радаров. Утром 7 июля стало известно, что перед крушением в девяти километрах от поселка Палана на Камчатке пилоты Ан-26 не отправляли никаких аварийных сигналов.

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