Диспетчеры на Камчатке не получали от Ан-26 аварийных сигналов

Поиски разбившегося воздушного судна организовали после того, как оно пропало с радаров. Утром 7 июля стало известно, что перед крушением в девяти километрах от поселка Палана на Камчатке пилоты Ан-26 не отправляли никаких аварийных сигналов.
Поиски разбившегося воздушного судна организовали после того, как оно пропало с радаров. Утром 7 июля стало известно, что перед крушением в девяти километрах от поселка Палана на Камчатке пилоты Ан-26 не отправляли никаких аварийных сигналов.
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