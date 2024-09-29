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Пропавшего главу Генштаба ВСУ "застукали" с ворованными миллионами: Главком Сырский сбежал на фоне катастрофы в Угледаре, заявили в Раде

Пропавшего главу Генштаба ВСУ "застукали" с ворованными миллионами: Главком Сырский сбежал на фоне катастрофы в Угледаре, заявили в Раде

Нардеп Верховной рады сообщила, что главком ВСУ Сырский и глава Генштаба Баргилевич буквально исчезли аккурат, когда в на Донецком фронте началась самая настоящая катастрофа для украинской армии.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Крысы бегут с тонущего корабля. И это только начало полного обвала на ЛБС и понического бегства всех ВСУ.
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16 час.

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