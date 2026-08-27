Житель Ельца Липецкой области выплатит 90 тысяч за незаконный вылов рыбы

Мужчина добывал рыбу в нерестовый период запрещённой вершей, ущерб составил почти 90 тысяч рублей.Житель Ельца Липецкой области обязан возместить ущерб за незаконный вылов рыбы - такое решение вынес суд по иску городской прокуратуры.