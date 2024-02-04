Стало известно о желании Зеленского обвинить Залужного в крушении Ил-76

Politika: Зеленский хочет возложить вину за крушение Ил-76 на главкома Залужного Президент Украины Владимир Зеленский и его близкое окружение желают обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области.