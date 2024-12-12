Эрдоган может стать газовым царем

На днях стало известно о том, что Катар в ближайшее время откроет свое посольство в Дамаске, которое было одним из первых закрывшихся в сирийской столице диппредставительств в начале гражданской войны в 2011-м году.
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