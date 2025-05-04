Скверна Зеленского. Как главная киевская пропагандистка Наталья Мосейчук угрожает россиянам и оскорбляет верующих

Что заявила Мосейчук«Су** православные» — так в апреле назвала россиян известная украинская тележурналистка, а по сути главный телепропагандист режима Зеленского Наталья Мосейчук после ракетного удара по скоплению военных ВСУ в Сумах.
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