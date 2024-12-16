Эксперты допустили возможное повышение ключевой ставки до 25%

Про ожидания людей - полный бред. никаких "ожиданий" инфляции у людей, в основном, нет ... Работаем, некогда об этом думать.

Владислав Владислав

Второй момент, как инфляция может быть 4%, если за следующий год цена электроэнергии для населения увеличивается от 10 до 40% ? Цена электроэнергии для промышленности давно зашкаливает разумные рамки.