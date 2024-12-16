Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 20 декабря В ЦБ России на заседании 20 декабря могут принять решение о повышении ключевой ставки до 25% годовых, передает РИАМО, ссылаясь на РБК.
Эксперты допустили возможное повышение ключевой ставки до 25%
Комментарии
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Владислав Владислав
Про ожидания людей - полный бред. никаких "ожиданий" инфляции у людей, в основном, нет ... Работаем, некогда об этом думать.
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16 час.
Владислав Владислав
Второй момент, как инфляция может быть 4%, если за следующий год цена электроэнергии для населения увеличивается от 10 до 40% ? Цена электроэнергии для промышленности давно зашкаливает разумные рамки.
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16 час.
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