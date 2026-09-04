Лаеш районында янгын сүндерүчеләр һәм коткаручыларны әзерләү өчен яңа комплекс ачылды

Россия Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков һәм Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Лаеш районының Столбище авылында янгын сүндерүчеләрне һәм коткаручыларны әзерләү буенча укыту-күнекмә комплексын һәм яңа янгын сүндерү-коткару частен (ПСЧ-80) ачтылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым