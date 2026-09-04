НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лаеш районында янгын сүндерүчеләр һәм коткаручыларны әзерләү өчен яңа комплекс ачылды

Лаеш районында янгын сүндерүчеләр һәм коткаручыларны әзерләү өчен яңа комплекс ачылды

Россия Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков һәм Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Лаеш районының Столбище авылында янгын сүндерүчеләрне һәм коткаручыларны әзерләү буенча укыту-күнекмә комплексын һәм яңа янгын сүндерү-коткару частен (ПСЧ-80) ачтылар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым