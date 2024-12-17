Незнакомец, стоя у стойки регистрации на рейс Петербург — Самара, сообщил сотруднику Пулково, что в его ручной клади лежит опасный предмет.
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Незнакомец, стоя у стойки регистрации на рейс Петербург — Самара, сообщил сотруднику Пулково, что в его ручной клади лежит опасный предмет.