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89 секунд до катастрофы: часы Судного дня установили рекордное значение

89 секунд до катастрофы: часы Судного дня установили рекордное значение

Хотя риск ядерного конфликта остается относительно низким, полностью исключить его нельзя.Несмотря на неприятные прогнозы, совсем недавно специалисты перевели стрелки символических Часов Судного дня, установив рекордное значение: всего 89 секунд до глобальной катастрофы.

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