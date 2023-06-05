Вторжение в Белгородскую область и атака БПЛА на Крым: что произошло в России за последние сутки Владислав ВислАтака БПЛА на Крымский полуостров, вторжение диверсантов в Белгородскую область, пожар в Новосибирске и «страсти» иконы «Троица» — о том, что произошло за последние 24 часа в России, читайте в материале pronedra.