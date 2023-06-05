Вторжение в Белгородскую область и атака БПЛА на Крым: что произошло в России за последние сутки Владислав ВислАтака БПЛА на Крымский полуостров, вторжение диверсантов в Белгородскую область, пожар в Новосибирске и «страсти» иконы «Троица» — о том, что произошло за последние 24 часа в России, читайте в материале pronedra.
Популярные статьи
- Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года
- Что можно и нельзя делать верующим на Троицу 4 июня 2023 года: категорические запреты для православных
- Точно в цель: Ракетный удар по Украине ночью 30 мая, атака дронов-камикадзе на Киев, какие цели уничтожены
Свежие комментарии