Пассажирский поезд из Москвы в Крым остановили из-за угрозы взрыва

В пассажирском поезде, следующем в Крым, ищут взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По его информации, состав, выдвинувшийся по маршруту из Москвы в Симферополь, остановили на станции Мичуринск-Воронежский в Тамбовской области из-за угрозы взрыва.
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