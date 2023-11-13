Пассажирский поезд из Москвы в Крым остановили из-за угрозы взрыва

В пассажирском поезде, следующем в Крым, ищут взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По его информации, состав, выдвинувшийся по маршруту из Москвы в Симферополь, остановили на станции Мичуринск-Воронежский в Тамбовской области из-за угрозы взрыва.