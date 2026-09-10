Бывший топ-менеджер "Роснано" приговорён к 9 годам по делу о растрате более 7,5 млрд рублей

Бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Кушнарева суд признал виновным в растрате более 7,5 млрд рублей.
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