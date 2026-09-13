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Российских школьников обяжут усерднее учить военную подготовку

В российских школах увеличили количество времени на начальную военную подготовку (НВП). С этого учебного года ей отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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