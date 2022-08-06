Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении выступил с резкой критикой доклада правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что украинская армия создает военные базы и размещает военную технику в жилых районах, подвергая опасности мирных жителей Сообщение «Устанавливая такие взаимосвязи, вы помогаете террористам»: Зеленский раскритиковал доклад AI появились сначала на .