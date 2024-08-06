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Бижев заявил, что F-16 проиграл в уникальном бою с российским истребителем Су-27

Бижев заявил, что F-16 проиграл в уникальном бою с российским истребителем Су-27

Экс-заместитель главы ВВС России по вопросам единой системы ПВО Содружества Независимых Государств генерал Айтеч Бижев поделился, что в поддержку армии Украины прибыли боевые воздушные судна F-16 из Америки, их приняли на Украине с большим энтузиазмом.

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