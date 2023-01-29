Гюсто – 15-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 500 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

15 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули. Еще одним новичком лондонского клуба стал 19-летний защитник Мало Гюсто, которого «Челси» купил у «Лиона» примерно за 35+5 миллионов евро (около 35 млн фунтов).
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